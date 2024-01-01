В Пермь заходит ижевская сеть ресторанов «Тифлисъ» Первое заведение откроется на месте ресторана «Буба» Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Перми откроется грузинский ресторан ижевской сети «Тифлисъ». Он расположится на ул. Газеты «Звезда», 27, где раньше работал грузинский ресторан «Буба». В настоящее время в помещении идёт ремонт.

Пермский «Тифлисъ» будет рассчитан на 100 посадочных мест, там будет играть живая музыка, сообщил изданию «Текст» управляющий сетью ресторанов. Открытие запланировано на начало мая.

Первый ресторан «Тифлисъ» открылся в Ижевске в начале 2020 года. В настоящее время в городе работают два ресторана с таким названием. Концепция — грузинская кухня и живая музыка.

Грузинский ресторан «Буба» работал на ул. Газеты «Звезда», 27 около года. Он занимал помещения бывшего пивного ресторана Vaclav, который закрылся осенью 2022-го. Это был один из старейших пивных ресторанов города, проработавший около 15 лет. При нём действовала собственная пивоварня. В ресторане подавали чешское, британское, бельгийское и немецкое пиво и блюда европейской кухни.

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