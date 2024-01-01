В Перми обвиняемому в убийстве следователя экс-росгвардейцу продлили содержание в СИЗО Уголовное дело по существу суд начнёт рассматривать на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Пермского краевого суда бывшему сотруднику Росгвардии Алексею Головину, которого обвиняют в убийстве следователя Евгения Серёдкина, продлили меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», в ходе заседания по поводу продления меры пресечения адвокат Головина заявила ходатайство о домашнем аресте вместо заключения в СИЗО. Однако сторона защиты, которая представляет интересы отца Евгения Серёдкина, признанного потерпевшим по делу, настаивала на продлении содержания под стражей. Сослались на то, что Головин обвиняется в особо тяжком преступлении, а находясь на свободе, может скрыться от правосудия. К тому же Головин знает адрес проживания потерпевшего.

В итоге суд отказал в изменении меры пресечения. Первое заседание, на котором начнут рассматривать это резонансное уголовное дело по существу, состоится 10 декабря.

Напомним, ночь на 10 сентября нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Серёдкина — его зарубили топором на глазах собственных детей. По подозрению в убийстве задержали бывшего росгвардейца Алексея Головина.

По одной из версий, преступление произошло на почве ревности. Обвиняемый сам вызвал на место полицию, дождался приезда правоохранителей и признался в преступлении. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

Вечером 10 сентября суд избрал обвиняемому меру пресечения — арест на два месяца. В ноябре Алексей Головин попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил его в СИЗО. В конце ноября стало известно, что СК закончил расследование и передал дело в суд.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.