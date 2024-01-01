Сотрудника СК России в Пермском крае могли убить из-за ревности По факту убийства следователя возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю по факту по факту убийства руководителя территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Речь идёт о руководителе Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгении Середкине.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый в совершении преступления в кратчайший срок установлен и задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием устанавливаются все мотивы совершенного преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности», — добавили в следкоме.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль Глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования.

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