В Перми нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР
Его зарубили топором в своём доме
В ночь на 10 сентября нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, его смерть наступила от ударов топором. Тело следователя обнаружено в его доме.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. При этом, по данным источников издания, преступление не связано с профессиональной деятельностью Середкина. Оно совершено по бытовым мотивам.
Евгений Середкин начинал карьеру в правоохранительных органах с должности следователя УВД Дзержинского района Перми. Также он работал в следственном отделе на транспорте, следователем по особо важным делам в Соликамске. В 2023 году возглавил следственный отдел по Свердловскому району.
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