В Перми нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР Его зарубили топором в своём доме Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В ночь на 10 сентября нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, его смерть наступила от ударов топором. Тело следователя обнаружено в его доме.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. При этом, по данным источников издания, преступление не связано с профессиональной деятельностью Середкина. Оно совершено по бытовым мотивам.

Евгений Середкин начинал карьеру в правоохранительных органах с должности следователя УВД Дзержинского района Перми. Также он работал в следственном отделе на транспорте, следователем по особо важным делам в Соликамске. В 2023 году возглавил следственный отдел по Свердловскому району.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.