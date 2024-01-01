В Перми суд продлил срок заключения в СИЗО обвиняемому в убийстве следователя Экс-росгвардеец Алексей Головин пробудет под арестом до 10 декабря Поделиться Твитнуть

Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, которого обвиняют в убийстве бывшего мужа своей супруги, следователя Евгения Серёдкина, попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест .

Как сообщает perm.aif.ru, заседание по продлению меры пресечения состоялось 2 ноября. В ходе заседания Алексей Головин и его защитник заявили ходатайство о замене СИЗО домашним арестом. Но следователь настаивал на продлении содержания под арестом. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения на месяц — до 10 декабря.

Напомним, в ночь на 10 сентября нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина - его зарубили топором на глазах собственных детей. По подозрению в убийстве задержали бывшего росгвардейца Алексея Головина.

По одной из версий, преступление произошло на почве ревности. Обвиняемый сам вызвал на место полицию, дождался приезда правоохранителей и признался в преступлении. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершённое с особой жестокостью.

Вечером 10 сентября в Свердловском райсуде Головину выбрали меру пресечения — арест на два месяца.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.