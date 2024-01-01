В Перми уголовное дело об убийстве следователя Евгения Серёдкина передали в суд Прокуратура утвердила обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

В Перми материалы уголовного дела, которое было возбуждено по факту убийства руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Серёдкина, поступило в Свердловский районный суд Перми. На скамье подсудимых окажется бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Расследование дела заняло два месяца. Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Напомним, в ночь на 10 сентября нашли убитым руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Серёдкина — его зарубили топором на глазах собственных детей. По подозрению в убийстве задержали бывшего росгвардейца Алексея Головина.

По одной из версий, преступление произошло на почве ревности. Обвиняемый сам вызвал на место полицию, дождался приезда правоохранителей и признался в преступлении. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершённое с особой жестокостью".

Вечером 10 сентября суд избрал обвиняемому меру пресечения — арест на два месяца. В ноябре Алексей Головин попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил его в СИЗО до 10 декабря.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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