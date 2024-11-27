Алёна Бронникова
В Перми представили концепцию нового спортивного комплекса «Трудовые резервы»
Дом спорта будет включать семь функциональных зон
Компания «Нова&Проформика» представила концепцию нового Дома спорта «Трудовые резервы», который будет построен в рамках комплексного развития территории «Городские горки». Как сообщает портал «В курсе.ру», на заседании рабочей группы проектировщики показали варианты реконструкции спортивного кластера и жилой реновации участка.
Площадь нового спортивного комплекса составит порядка 1,6 тыс. кв. м. Объект будет включать семь функциональных зон. Два блока отведут под бокс и дзюдо. В каждом блоке будут предусмотрены мужские и женские раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские, а также помещения для инвентаря и сушильные комнаты. Также будет построен тренажёрный зал, где смогут заниматься все желающие.
Зоны для занятий на поле разделят на летнюю и зимнюю: в блоке катка разместят гардероб, раздевалку, прокат, сушилку и заточку, а для летних игровых видов спорта под футбол, регби, хоккей на траве будет выделено пространство с двумя раздевалками, душевыми, санузлами и тренерской.
Административная зона включает в себя медицинский кабинет и помещения для хозяйственных служб и бухгалтерии. Отдельный блок будет предусмотрен под кафе.
Все помещения планируется связать единой коридорной линией, безопасность объекта будут обеспечивать несколько зон контроля. Улично-дорожная сеть проектируется с возможностью подъезда автобусов к спорткомплексу. Отмечается, что при разработке концепции девелопер проводил обсуждения и согласования с краевым минспорта и комитетом по физкультуре и спорту Перми.
Реновацией территории будут заниматься братья Артём и Максим Блиновы совместно с девелопером Nova. На участке планируется возвести детский сад на 180 мест, восстановить футбольное поле и построить новый Дом спорта. Беговые дорожки выведут за пределы стадиона, по кромке Сада соловьёв, чтобы они играли роль дополнительного буфера для защиты рекреационной зоны.
В феврале минимущества Пермского края опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории, а в начале сентября в Перми прошли общественные обсуждения. В октябре ведомство подготовило приказ об утверждении проектов планировки и межевания территории.
В рамках первого этапа планируется построить многофункциональный спортивный комплекс «Трудовые резервы», в том числе стадион и здание высотой не более трёх этажей, улично-дорожную сеть, улицу вдоль кромки реки Уинки и объект общественного питания.
К работам планируют приступить в 2025 году. При этом, по словам представителей девелопера, каток в том виде, каким он является сейчас, будет доступен для пермяков ещё несколько сезонов.
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