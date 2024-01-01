Земля под стадионом «Трудовые резервы» в Перми перейдёт в краевую собственность Застройщик обещает реконструировать спортивный объект Поделиться Твитнуть

Земельный участок в микрорайоне Городские горки, где находится стадион «Трудовые резервы», перейдёт в собственность Пермского края. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на компанию «С Нова», которая является техническим заказчиком проекта реконструкции стадиона.

Как пояснили изданию в компании, спорткомплекс «Трудовые резервы» будет реконструирован, а нынешние собственники стадиона намерены начать проектно-изыскательские работы на его плоскостной части уже в этом году.

«По соглашению сторон землю под обновляемым спорткомплексом нынешний собственник передаст в собственность Пермского края до начала реконструкции», — уточнили в «С Нова».

В частности, после межевания площадь участка под стадионом увеличится с 14 до 16,5 тыс. кв. м. Этот земельный участко передадут краю, а оставшуюся территорию планируется вкулючить зону реновации в рамках комплексного развития территории (КРТ).

Осенью 2023 года стадион «Трудовые резервы» и земельный участок рядом с ним приобрели братья Артём и Максим Блиновы (владельцы ТРЦ «Горный хрусталь»). Комплексным развитием района они будут заниматься совместно с девелопером Nova. «С Нова» — это совместная компания Nova и бизнесменов Блиновых.

Впоследствии бизнесмены заявили о планах по восстановлению футбольного поля и строительстве нового многозального спорткомплекса площадью около 1,5 тыс. кв. м с раздевалками, кафе и прокатом. При этом беговые дорожки планируется вывести за пределы стадиона, а дистанцию расширить до 1 тыс. м. Дорожка они пообещали сделать по кромке Сада соловьёв, чтобы она играла роль дополнительного буфера для защиты рекреационной зоны.

Для реконструкции стадиона и строительства новых зданий на участке установят зону КРТ. По словам представителей застройщика, при планировании работ «стоит задача сохранить один из самых больших катков в городе».

Кроме того, собственник пообещал возвести в микрорайоне Городские горки детский сад на 180 мест — на отдельном участке, который муниципалитет предоставит застройщику.

В конце февраля этого года стало известно, что для для застройки участка у «Трудовых резервов» подготовят проект планировки. Документацию разработает ООО «Смарт инжиниринг»

Жители Мотовилихи, которые живут в этом микрорайоне, выступили против застройки, так как считают, что на участок земли застроят высотками.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.