Максим Артамонов В Перми реконструкция стадиона «Трудовые резервы» начнётся в этом году Комплексное развитие территории вокруг объекта может занять 5-7 лет Поделиться Твитнуть

В Перми собираются преобразить территорию, на которой находится стадион «Трудовые резервы». Там планируют установить зону комплексного развития территории, реконструировать стадион и возвести новые здания. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на собственников стадиона и земельного участка под ним Максима и Артёма Блиновых, а также представителей компании Nova, которая вместе с бизнесменами планирует заниматься комплексным развитием территории (КРТ).

Осенью 2023 года стадион и земельный участок купили братья Блиновы. Они пообещали, что после реконструкции спортивного объекта жители смогут приходить туда, как и раньше. Бизнесмены заявили о планах по восстановлению полноразмерного футбольного поля и строительстве нового многозального Дома спорта общей площадью около 1500 кв. м с раздевалками, кафе, прокатом и т.д.

Предприниматели озвучивали планы о том, что беговые дорожки могут быть выведены за пределы стадиона, а дистанция расширена до тысячи метров. В этом случае дорожка пройдёт по кромке Сада соловьёв, став дополнительным буфером для защиты этой рекреационной зоны.

Комплексным развитием района «Трудовых резервов» Блиновы будут заниматься совместно с девелопером Nova — это их общий проект.

«Реконструкция стадиона «Трудовые резервы» стартует уже в 2024 году. Она начнется с изыскательских работ и подготовки территории стадиона. Здесь планируется построить новый дом спорта, восстановить полноразмерное футбольное поле и вернуть объекту возможность круглогодичного использования. Эти работы не повлияют на текущую деятельность стадиона», — рассказали в компании Nova.

По словам представителей застройщика, при планировании работ «стоит задача сохранить один из самых больших катков в городе».

«Он будет работать в штатном режиме как минимум весь нынешний и следующий сезоны. В дальнейшем предполагается поэтапное закрытие отдельных частей спортобъекта с прицелом на то, чтобы он хотя бы частично был доступен для посетителей на всём промежутке реконструкции», — добавили в Nova.

На сегодняшний день известно о том, что в микрорайоне Городские горки застройщик пообещал построить детский сад на 180 мест — на отдельном участке, который муниципалитет предоставит застройщику. После сдачи в эксплуатацию объект передадут в городскую или краевую собственность.

При этом в компании говорят, что о сроках реализации всего проекта КРТ «говорить преждевременно: горизонт реализации таких масштабных проектов 5—7 лет».

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