Максим Артамонов Реконструкцией стадиона «Трудовые резервы» в Перми займётся фирма «С Нова» Соучредителями этой компании стали братья Блиновы Поделиться Твитнуть

Пермские бизнесмены Максим и Артём Блиновы стали соучредителями ООО «С Нова», которое займётся комплексным развитием пермского стадиона «Трудовые резервы» и близлежащей территории. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Уточняется, что 17 октября собственники «Трудовых резервов» братья Блиновы получили в уставном капитале компании по 25% долей. Оставшиеся 50% принадлежат директору девелоперской группы Nova Марии Ахметовой.

Напомним, в апреле этого года ООО «УК «Уралэстейтгрупп», которое владеет стадионом «Трудовые резервы», изменило структуру собственников. Доли в уставном капитале компании приобрели пермские инвесторы — по 30% принадлежат бизнесмену Максиму Блинову и его брату Артёму Блинову. Сообщалось, что принято решение о реконструкции объекта и возведении там жилья. Этим будут заниматься братья Блиновы и группа Nova.

В региональном минимущества тогда рассказали, что общество не предлагало сменить зонирование участка, на котором расположен стадион, для строительства там каких-либо объектов. В краевом минспорта также отметили, что никаких проектов не предлагалось.

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