Елена Синица В Перми стадион «Трудовые резервы» планируют реконструировать В минспорта отметили, что никаких проектов не поступало Поделиться Твитнуть

ООО «УК «Уралэстейтгрупп» (владеет стадионом «Трудовые резервы» — прим. ред.) изменило структуру собственников. По данным «СПАРК-Интерфакс», доли в уставном капитале компании теперь имеют еще и пермские инвесторы — по 30% принадлежат бизнесмену Максиму Блинову и его брату Артёму Блинову.

По информации источника «Коммерсантъ-Прикамье», пока говорить о конкретных планах преждевременно. Однако собеседник издания утверждает, что принято решение о реконструкции объекта.

В региональном минимущества рассказали, что общество не предлагало сменить зонирование участка, на котором расположен стадион, для строительства там каких-либо объектов. В минспорта также отметили, что никаких проектов не предлагалось.





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