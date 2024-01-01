Алёна Бронникова Для застройки участка у «Трудовых резервов» в Перми подготовят проект планировки Документацию разработает ООО «Смарт инжиниринг» Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 21 февраля опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории рядом со стадионом «Трудовые резервы» в Перми. Документацию необходимо подготовить в течение двух лет.

Речь идёт о земельном участке, который находится в границах: здание по ул. 3-й Поваренный Лог, 59, здание по ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улиц Гайдара, Лумумбы, Крупской и Макаренко в Мотовилихинском районе, площадью 17,68 га. Исполнителем назначена пермская компания ООО «Смарт Инжиниринг». Все работы должны быть выполнены за собственный счёт.

В границах данной территории планируется разместить многофункциональный спортивный комплекс «Трудовые резервы» и детский сад.

Осенью 2023 года стадион и земельный участок рядом с ним приобрели братья Блиновы. Комплексным развитием района они будут заниматься совместно с девелопером Nova.

Бизнесмены заявили о планах по восстановлению футбольного поля и строительстве нового многозального спорткомплекса площадью около 1,5 тыс. кв. м с раздевалками, кафе и прокатом. При этом беговые дорожки планируется вывести за пределы стадиона, а дистанцию расширить до 1 тыс. м. В таком случае дорожка пройдёт по кромке Сада соловьёв и станет дополнительным буфером для защиты рекреационной зоны.

Для реконструкции стадиона и строительства новых зданий на рассматриваемом участке установят зону комплексного развития территории. По словам представителей застройщика, при планировании работ «стоит задача сохранить один из самых больших катков в городе».

Кроме того, в планах возвести в микрорайоне Городские горки детский сад на 180 мест — на отдельном участке, который муниципалитет предоставит застройщику.

После сдачи в эксплуатацию объект передадут в городскую или краевую собственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.