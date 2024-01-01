Алёна Бронникова Жильё у «Трудовых резервов» в Перми построят после возведения спорткомплекса Краевое минимущества опубликовало проект планировки территории Поделиться Твитнуть

Рендер будущего спортивного объекта на «Трудовых резервах»

Строительство жилья на территории у стадиона «Трудовые резервы» в Перми начнётся после завершения спортивных объектов. Это следует из проекта планировки территории опубликованного на сайте краевого минимущества. Приказ об утверждении документации пока не подписан.

Речь идёт об участке, ограниченном улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской, Макаренко и зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, в Мотовилихинском районе. Согласно документу, в рамках первого этапа планируется построить многофункциональный спортивный комплекс «Трудовые резервы», в том числе стадион и здание высотой не более трёх этажей, затем улично-дорожную сеть, улицу вдоль кромки реки Уинки и объект общественного питания.

Комплексным развитием территории (КРТ) будут заниматься братья Артём и Максим Блиновы совместно с девелопером Nova. На участке планируется возвести детский сад на 180 мест, восстановить футбольное поле и построить новый спорткомплекс. Беговые дорожки выведут за пределы стадиона, по кромке Сада соловьёв, чтобы они играли роль дополнительного буфера для защиты рекреационной зоны.

Приказ минимущества Пермского края о подготовке проектов планировки и межевания территории был опубликован в феврале. В марте было принято решение установить на рассматриваемом участке зону КРТ, а в начале сентября в Перми прошли общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.