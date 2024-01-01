Алёна Бронникова В Перми обсудят проект планировки территории у стадиона «Трудовые резервы» Общественные обсуждения начнутся 30 августа Поделиться Твитнуть

Рендер будущего спортивного объекта на «Трудовых резервах»

В Перми с 30 августа по 5 сентября пройдут общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории рядом со стадионом «Трудовые резервы». Речь идёт о квартале, ограниченном зданием по ул. 3-й Поваренный лог, 59, зданием по ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Гайдара, Лумумбы, Крупской и Макаренко.

Согласно постановлению главы города от 20 августа, проведение экспозиции будет организовано в администрации Мотовилихинского района. Консультирование состоится 3 сентября с 17:00 до 17:20.

Напомним, весной 2023 года стадион «Трудовые резервы» и земельный участок рядом с ним приобрели братья Артём и Максим Блиновы (владельцы ТРЦ «Горный хрусталь»). Комплексным развитием района они будут заниматься совместно с девелопером Nova. Бизнесмены также планируют возвести детский сад, восстановить футбольное поле и построить новый спорткомплекс. Беговые дорожки выведут за пределы стадиона, по кромке Сада соловьёв, чтобы они играли роль дополнительного буфера для защиты рекреационной зоны.

Приказ минимущества Пермского края о подготовке проектов планировки и межевания территории был опубликован в феврале. Согласно указанной информации, документация подготовлена ООО «Смарт инжиниринг».

На заседании краевого правительства в марте было принято решение установить на рассматриваемом участке зону комплексного развития территории. Застройка может начаться уже в этом году с реконструкции спорткомплекса «Трудовые резервы».

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