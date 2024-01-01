В Перми в микрорайоне Городские горки установили зону комплексного развития территории Решение принято на заседании правительства Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми на земельном участке в микрорайоне Городские горки с помощью механизма комплексного развития (КРТ) планируется развивать территорию, ограниченную зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и по ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. Такое решение было принято на заседании краевого правительства.

Общая площадь зоны реновации составит порядка 9,3 га. Она включит в себя объекты образования, спорта, общественные и досуговые пространства, жилые объекты и другое. Инициатива об установлении зоны КРТ на «Городских горках» исходила от ООО «С Нова» — одного из правообладателей участка.

Сейчас власти обсуждают наполнение зоны КРТ и прорабатывается концепция развития территории, чтобы заключить договор КРТ. После подготовки проекта договора, он вместе с мастер-планом будет рассмотрен представителями отраслевых органов публичной власти Перми и Пермского края.

Власти сообщают, что место размещения и параметры соинфраструктуры, в том числе спортивного объекта, определят в документах по планировке территории. Сам проект вынесут на общественные обсуждения. Застройка этой территории может начаться уже в этом году с реконструкции спорткомплекса «Трудовые резервы».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», земельный участок в микрорайоне Городские горки, где находится стадион «Трудовые резервы», перейдёт в собственность Пермского края.

В компании «С Нова», которая является техническим заказчиком проекта реконструкции стадиона, тогда заявили, что спорткомплекс «Трудовые резервы» будет реконструирован, а нынешние собственники стадиона намерены начать проектно-изыскательские работы на его плоскостной части уже в этом году.

После межевания площадь участка под стадионом увеличится с 14 до 16,5 тыс. кв. м. Этот земельный участок передадут краю, а оставшуюся территорию планируется включить в зону реновации в рамках КРТ.

Напомним, осенью 2023 года стадион «Трудовые резервы» и земельный участок рядом с ним приобрели братья Артём и Максим Блиновы (владельцы ТРЦ «Горный хрусталь»). Комплексным развитием района они будут заниматься совместно с девелопером Nova. «С Нова» — это совместная компания Nova и бизнесменов Блиновых.

Впоследствии бизнесмены заявили о планах по восстановлению футбольного поля и строительстве нового многозального спорткомплекса площадью около 1,5 тыс. кв. м с раздевалками, кафе и прокатом. При этом беговые дорожки планируется вывести за пределы стадиона, а дистанцию расширить до 1 тыс. м. Дорожки они пообещали сделать по кромке Сада соловьёв, чтобы она играла роль дополнительного буфера для защиты рекреационной зоны.

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