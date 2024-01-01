Алёна Бронникова Исполком реготделения «Единой России» в Перми переехал после пожара в другое помещение В октябре офис на Плеханова подожгли две женщины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После пожара в пермском офисе регионального отделения «Единой России» исполком переехал на другую площадку. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас исполком временно работает в резервном офисе на ул. Советской. Вернётся ли офис на ул. Плеханова, где в октябре произошёл пожар, покажет ремонт, сообщил собеседник изданию.

Напомним, офис «Единой России» подожгли в ночь на 24 октября. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались жительницы п. Гайны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигательницы находятся под домашним арестом до 24 декабря.

Ранее единороссы организовали по этому адресу сбор гуманитарной помощи, куда могли обратиться все желающие помочь участникам СВО и пострадавшим жителям Курской области. Первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев сообщил, что в результате поджога все собранные вещи были уничтожены огнём.

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