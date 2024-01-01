Алёна Бронникова Вернувшийся после скандала на родину сын экс-мэра Перми рекламирует кофейню матери Илья Дёмкин ещё весной не планировал возвращаться с Бали в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сын бывшего мэра Алексея Дёмкина Илья вернулся в Пермь после своего заявления, что ему нечего делать в родном городе, и теперь рекламирует кофейню своей мамы. На видеоролик обратило внимание 59.ru.

Издание сообщает, что на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) 17 ноября Илья опубликовал видео, которое начинается как его скандальный ролик с Бали, но вместо грубых слов «На хрена мене Пермь?» кадр меняется, Дёмкин-младший стоит у арт-объекта «Счастье не за горами» и говорит: «Ошибаться не страшно, важно не ошибаться дважды». После этого он появляется в фартуке за барной стойкой и предлагает получить бесплатный кофе, показав это видео бариста в кофейне Tarocchi.

Согласно информации в официальной группе кофейни ВКонтакте, собственницей является мать Ильи — Елена Дёмкина, а заведение развивает его средний брат — Егор Дёмкин. По данным сайта checko.ru, Елена Дёмкина зарегистрировала ИП для осуществления деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Ей также принадлежит 12,5% капитала пермской компании ООО «Поиск» по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Как писал «Новый компаньон», в апреле сын экс-мэра Перми, будучи на острове Бали, записал видео, в котором показал пейзаж с пальмами и сказал: «На хрена мне Пермь?». Заявление вызвало большой общественный резонанс. После случившегося Алексей Дёмкин покинул должность заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам территориального развития и возглавил Торговый дом ПЗСП.

В начале ноября Илью Дёмкина заметили в пермской кофейне.

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