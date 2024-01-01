Зарина Ситдикова Не планировавшего возвращаться на родину сына экс-мэра Перми заметили в пермской кофейне О причинах пересмотра своего решения он не рассказал Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Сын бывшего главы Перми Алексея Дёмкина Илья вернулся в Пермь, несмотря на громкое заявление о том, что ему делать нечего в родном городе. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) Илья Дёмкин опубликовал короткий видеоролик из пермской кофейни.

Как писал «Новый компаньон», в апреле сын экс-мэра Перми, будучи на острове Бали, записал видео, в котором показал пейзаж с пальмами, холмами, ясным небом и подкрепил его комментарием: «На хрена мне Пермь?».

Это заявление вызвало большой общественный резонанс. Эту запись, в том числе, прокомментировал режиссёр Никита Михалков. Спустя некоторое время после случившегося Алексей Дёмкин покинул должность заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам территориального развития и возглавил торговый дом ПЗСП.

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