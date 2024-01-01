Алёна Бронникова Экс-мэр Перми Алексей Дёмкин возглавил торговый дом ПЗСП Ранее компанией руководил его брат Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края и экс-мэр Перми Алексей Дёмкин занял пост руководителя ООО «ТД ПЗСП». Соответствующие сведения были внесены в ЕГРЮЛ 3 июня.

До этого компанию возглавлял его брат Евгений Дёмкин, депутат краевого парламента и гендиректор АО «ПЗСП». АО контролирует 95% долей торгового дома, ещё 5% перешли Алексею Дёмкину 15 мая от его сына Ильи.

Уставный капитал торгового дома составляет 250 тыс. руб. По данным checko.ru, в прошлом году выручка составила 198,3 млн руб., а чистая прибыль — 3,7 млн руб.

Алексей Дёмкин — бывший депутат Пермской городской думы и глава Перми с 2020 по 2023 год. Летом прошлого года он покинул свою должность в пермской администрации и перешёл на пост зампреда краевого правительства. В апреле 2024 года уволился по собственному желанию на фоне скандала с его сыном Ильёй Дёмкиным. Поводом стало видео, которое Дёмкин-младший опубликовал на своей странице в соцсетях.

Информация о том, что Алексей Дёмкин в ближайшее время займёт пост руководителя ООО «ТД ПЗСП», появилась в СМИ в конце мая.

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