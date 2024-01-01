Экс-мэр Перми Алексей Дёмкин станет главой торгового дома ПЗСП Сейчас компанией руководит его брат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший зампред правительства Пермского края и экс-глава Перми Алексей Дёмкин займёт пост руководителя ООО «ТД ПЗСП». Об этом со ссылкой на свой источник, близкий к предприятию, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В настоящее время эту компанию возглавляет его брат Евгений Дёмкин, который также является депутатом краевого парламента и гендиректором АО «ПЗСП». Известно, что 95% долей торгового дома контролирует как раз АО «ПЗСП», а сам Дёмкин 5%.

Выручка торгового дома прошлом году составила 198 млн руб., а чистая прибыль — 3,7 млн руб.

Алексей Дёмкин — бывший депутат Пермской городской думы и глава Перми с 2020 по 2023 год. Летом прошлого года Дёмкин покинул свою должность в пермской администрации и присоединился к работе в правительстве края. Он пробыл на посту заместителя председателя краевого правительства до апреля 2024 года, когда уволился по собственному желанию на фоне скандала с его сыном Ильёй Дёмкиным.

Поводом стало видео, которое Дёмкин-младший опубликовал на своей странице в соцсетях. На записи Илья Дёмкин в солнечных очках обращается к зрителям и говорит, что многие ему задают вопрос о его возвращении в Пермь.

«Ребята, вот моё утро в субботу», — говорит мужчина, поворачивая камеру и показывая красивые виды с пальмами, холмами и синим небом. «На хрена мне Пермь?» — задаёт вопрос сын пермского чиновника.

Что интересно, Илья Дёмкин — один из учредителей ООО «Торговый дом ПЗСП».

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