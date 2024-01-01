Экс-глава Перми уволился из правительства Прикамья Алексей Дёмкин написал заявление на фоне резонансного высказывания сына в соцсетях Поделиться Твитнуть

Заместиттель председателя краевого правительства, бывший мэр Перми Алексей Демкин покинет свою свой пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства и самого Дёмкина. Вместо него куратором регионального министерства территориального развития может быть временно стать вице-премьер Александр Борисов.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — цитирует словам Дёмкина издание.

Чиновник намерен сосредоточить свою дальнейшую профессиональную деятельность в Пермском крае

Ранее сын Алексея Дёмкина записал видео, которое вызвало большой резонанс. На записи молодой человек Илья Дёмкин в солнечных очках обращается к зрителям и говорит, что многие ему задают вопрос о его возвращении в Пермь.

«Ребята, вот моё утро в субботу», — говорит мужчина, поворачивая камеру и показывая красивые виды с пальмами, холмами и синим небом. «На хрена мне Пермь?» — задаёт вопрос сын пермского чиновника.

Илья Дёмкин — один из учредителей ООО «Торговый дом ПЗСП».

Напомним, летом 2023 года бывший градоначальник Алексей Дёмкин покинул свою должность в пермской администрации и присоединился к работе в правительстве края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.