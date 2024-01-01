Сын бывшего главы Перми записал скандальное видео на Бали
Сын бывшего мэра Перми Алексея Дёмкина, который ныне занимает должность заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам территориального развития, записал видео, которое вызвало большой резонанс. Кадры публикует тг-канал Mash.
На записи молодой человек Илья Дёмкин в солнечных очках обращается к зрителям и говорит, что многие ему задают вопрос о его возвращении в Пермь.
«Ребята, вот мое утро в субботу», — говорит мужчина, поворачивая камеру и показывает красивые виды с пальмами, холмами и синим небом. «На хрена мне Пермь?» — задаёт вопрос сын пермского чиновника.
Илья Дёмкин является одним из учредителей ООО «Торговый дом ПЗСП».
Напомним, летом 2023 года бывший градоначальник Алексей Дёмкин покинул свою должность в пермской администрации и присоединился к работе в правительстве края.
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