Сын бывшего главы Перми записал скандальное видео на Бали Поделиться Твитнуть

фото: mash

Сын бывшего мэра Перми Алексея Дёмкина, который ныне занимает должность заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам территориального развития, записал видео, которое вызвало большой резонанс. Кадры публикует тг-канал Mash.

На записи молодой человек Илья Дёмкин в солнечных очках обращается к зрителям и говорит, что многие ему задают вопрос о его возвращении в Пермь.

«Ребята, вот мое утро в субботу», — говорит мужчина, поворачивая камеру и показывает красивые виды с пальмами, холмами и синим небом. «На хрена мне Пермь?» — задаёт вопрос сын пермского чиновника.

Илья Дёмкин является одним из учредителей ООО «Торговый дом ПЗСП».

Напомним, летом 2023 года бывший градоначальник Алексей Дёмкин покинул свою должность в пермской администрации и присоединился к работе в правительстве края.

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