Режиссёр Никита Михалков прокомментировал скандал с сыном экс-мэра Перми Поделиться Твитнуть

Никита Михалков. Скриншот БесогонTV

Режиссёр Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» (16+) прокомментировал скандал с Ильёй Дёмкиным, сыном бывшего мэра Перми Алексеем Дёмкиным.

Речь идёт о скандальном видео на Бали, которое Илья Демкин опубликовал на своей странице в социальных сетях. В ролике молодой человек рассказывает, что многие люди часто спрашивают его, не хочет ли он вернуться в Пермь. Сын бывшего чиновника показывает кадры с пальмами и голубым небом, простирающимся перед ним. Затем он сообщает, что именно так выглядит его утро субботы. «На хрена мне Пермь? — говорит Дёмкин.

фото: mash

Видео вызвало большой резонанс. Возмущенные пользователи расценили слова молодого человека как оскорбление, отметив, что он также подводит своего отца, который недавно стал вице-премьером Пермского края. После скандального видео Алексей Дёмкин подал в отставку с поста в правительстве Прикамья.

Михалков вспомнил о ролике, рассуждая о качестве строительства на примере Орской плотины. Режиссёр отметил, что Илья Демкин является учредителем ООО «Торговый дом ПЗСП» и со счетов Общества оплачивалась жизнь молодого человека за границей.

«А не задумываются родители этого молодого человека, почему он не хочет возвращаться на родину? Может потому, что он знает, как родители эту родину обустраивают? Потому как он понимает, что сделано всё не на совесть?» — говорит Никита Михалков.

Напомним, в сети распространилась и другая публикация Ильи Дёмкина, привлекшая внимание пользователей. В ролике сын чиновника рассказал, что продал свою недвижимость в Перми.

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