Оскандалившийся сын экс-мэра Дёмкина продал квартиру в Перми Ранее он спровоцировал волну хейта, обозначив своё отношение к родному городу Поделиться Твитнуть

фото: mash

Илья Дёмкин, сын бывшего мэра и зампреда краевого правительства Алексея Дёмкина на своей странице в соцсетях заявил, что продал свою недвижимость в Перми после скандальных высказываний.

Запись в его личном аккаунте появилась у него ещё 5 апреля, но СМИ обратили внимание на этот пост только 3 мая. В посте молодой человек едет по улице под музыку группы «Мираж» «Новый герой». Видео сопровождается подписью: «Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, кто не считает тебя конченым – это ты сам».

Страница в соцсети Ильи Дёмкина

Напомним, ранее сын Алексея Дёмкина записал видео, которое вызвало большой резонанс. На нём молодой человек Илья Дёмкин в солнечных очках обращается к зрителям. Он говорит, что многие ему задают вопрос о его возвращении в Пермь. Сын чиновника, поворачивая камеру и показывая красивые виды с пальмами, холмами и синим небом, произносит: «На хрена мне Пермь?».

Видео вызвало большой общественный резонанс и волну хейта по отношению к сыну высокопоставленного пермского чиновника.

После резонансного видео заместитель председателя краевого правительства Алексей Дёмкин покинул свой пост. Он сообщил, что осознаёт всю ответственность за высказывание сына, поэтому «посчитал правильным написать заявление по собственному желанию».

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