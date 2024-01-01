Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стал известен шорт-лист премии Пермского края в сфере культуры за 2023 год Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания Поделиться Твитнуть

Фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest

Министерство культуры Пермского края

В социальных сетях Законодательного собрания Пермского края опубликован предварительный список лауреатов премии Пермского края в сфере культуры по итогам 2023 года. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в краевой парламент и должен быть рассмотрен на пленарном заседании уже в ноябре.

Как пояснили в министерстве культуры Пермского края, по итогам 2023 года поступило 64 заявки на премию. Их рассмотрение проходит в два этапа: на первом этапе работают экспертные группы по каждой из десяти номинаций, на втором предложенные экспертами кандидатуры утверждаются специальной комиссией.

В номинация «Литература» по результатам работы комиссии лидирует писатель и журналист Сергей Тупицын с историческим романом «Золотой брегет императора. Хроника русской смуты» (16 +). Номинант был предложен Пермской региональной краеведческой общественной организацией «Мы — земляки».

В номинации «Театр» на лауреатство выдвинут авторский коллектив Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького: Дарья Левингер, режиссёр-постановщик, Никита Запаскин, художник, и актриса Анастасия Утробина за спектакль «Кукуй, кукушечка!» (12 +).

В номинация «Музыка» премию предлагается вручить творческому коллективу в составе художественного руководителя, директора Пермского музыкального колледжа Анны Жаровой, музыкального руководителя и дирижёра Татьяны Ивановой, композитора Игоря Машукова и режиссёра-постановщика Константина Яковлева за постановку камерной оперы Игоря Машукова «Танго с коровами» (6 +) на стихи Василия Каменского.

Номинанта выдвинуло Пермское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России».

В номинации «Изобразительное искусство» комиссия утвердила кандидатуру художника Виктора Кузина за персональную выставку «Поэзия акварели» (0 +), номинированную галереей «Марис-арт». Жаль, что Виктор Фёдорович не дожил до награды… Впрочем, его нельзя назвал недооценённым: Кузин — заслуженный художник Российской Федерации, почётный гражданин города Перми и лауреат Строгановской премии.

В номинации «Кино» на премию претендует авторский коллектив в составе сценариста Елены Филимоновых, режиссёра Алексея Романова, композитора Марка Либерзона и актёра Александра Смирнова за киноальманах «Молотов коктейль» (12 +), выдвинутый на премию продюсерским центром «Капризка».

В номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием» на премию предлагается творческий коллектив фестиваля творчества людей с особенностями здоровья «Полёт без границ»: автор проекта Наталья Серебренникова, дизайнер Юлия Волкова и и гейм-дизайнер Роза Салаватуллина.

В номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» эксперты сочли достойными премии авторов проекта народных помыслов из Чайковского «Сайгатская клетка»: кураторов Ольгу Синицкую и Татьяну Юрьеву, мастеров Татьяну Чепкасову, Татьяну Деветьярову и Марию Юркову.

В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» предлагается наградить авторов и организаторов фестиваля электронной музыки и визуального искусства «Efest» (18 +) — Михаила Беляева, музыкального куратора фестиваля, Сергея Иванова, режиссёра, Александру Окуневу, помощника режиссёра, Наталию Каштанову, художника, а также специалиста по аудиовизуальным спецэффектам Дмитрия Носкова.

В номинации «Детский и (или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодежи) и (или) с участием детей (молодежи)» комиссия предлагает отметить организаторов всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (6 +), который в прошлом году прошёл в Перми впервые, — президента фестиваля Гавриила Гордеева и генерального продюсера Алёну Волкову-Семерикову.

В номинации «Честь и достоинство» за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края премию получит Лидия Алексеевна Лисовенко, которая с 1985 по 2001 год занимала должности, аналогичные нынешней должности министра культуры Пермского края, а в 2004 году стала исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета «Жемчужина Урала».

Церемония вручения премий Пермского края в сфере культуры состоится в конце декабря.





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