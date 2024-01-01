Алёна Бронникова Из жизни ушёл почётный гражданин Перми, заслуженный художник РФ Виктор Кузин Ему было 98 лет Поделиться Твитнуть

Виктор Кузин

Константин Долгановский

Из жизни 26 сентября ушёл почётный гражданин Перми, заслуженный художник России, участник Великой Отечественной войны Виктор Кузин. Об этом в соцсетях сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Виктор Фёдорович Кузин родился в 1926 году во Владимирской области. Окончив художественное училище после войны, он приехал в Пермь. При дворце им. Я. М. Свердлова организовал художественную студию, где ежегодно занимались до 200 учеников: школьники и студенты, рабочие и участники ВОВ.

Множество работ художника-акварелиста посвящены природе России, значительное место в его творчестве занимают Пермь и природа Пермского края. Его произведения находятся в музеях и галереях региона, в том числе в Пермской государственной художественной галерее, Институте русского искусства в Москве, картинной галерее Астаны, а также в частных коллекциях России и других стран.

С 1966 года он являлся членом Союза художников России, а в 2008 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации». В 2010 году он стал почётным гражданином города Перми, имеет большое количество наград за участие в Великой Отечественной войне.

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