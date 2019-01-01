Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское лучшее Частная галерея «Пермский период» приняла первых посетителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Вадим Зубков

Открытие новой галереи «Пермский период», которое состоялось 1 июня, стало робким признаком возобновления культурной деятельности. Конечно, эпидемия коронавируса ещё далеко не завершилась; конечно, открытие прошло в «закрытом» режиме: любителей изобразительного искусства, а также друзей владельца «Пермского периода» Анатолия Саклакова и куратора Вадима Зубкова приглашали лично, в помещении присутствовало одновременно не более пяти человек. И всё же для изголодавшейся по вернисажам пермской тусовки это событие стало очень обнадёживающим.

Открытия «Пермского периода» ожидали ещё в марте. Его презентация прошла на «Арт-Перми», Вадим Зубков ещё несколько месяцев назад рассказывал о проекте, а коллекционер Анатолий Саклаков мечтал о собственной галерее лет десять, не меньше.

Вадим Зубков

Помещение, в котором открылась галерея, находится в прекрасном тихом центре, на перекрёстке улиц Пермской и Островского. Площадь двух залов — 150 кв. м, четырёхметровая высота стен и удачная геометрия создают ощущение большого пространства. Стены из перфорированного металла в стиле индустриального минимализма ещё и очень удобны для развешивания картин: не нужно делать дополнительных отверстий. Свет, понятно, профессиональный, музейный, особое освещение устроено в зоне проведения концертов, где установлен ярко-красный кабинетный рояль.

Как видно по названию, галерея посвящена искусству Перми и культурным феноменам Пермского края. Исходя из этой миссии Вадим Зубков и сформировал первые выставки. Их две.

Основная экспозиция отражает направления работы галереи. Здесь собраны лучшие, очень показательные образцы пермской акварели (работы Виктора Кузина, Константина Собакина, Ивана Борисова, Николая Можарского), пермское камнерезное искусство (анималистика Анатолия Моисеевича и Анатолия Васильевича Овчинниковых), пермская керамика (Наталья Корчёмкина); работы, использующие мотивы пермского звериного стиля и пермской деревянной скульптуры (эмали и живопись Анатолия Филимонова, офорты Ирины Лавровой); произведения о пермском балете и великих деятелях культуры (акварели Ивана Борисова, портрет Дягилева работы Олега Коровина); индустриальная тема и городской пейзаж (Пётр Оборин, Виктор Кузин, Альберт Турбин и другие). Выставка называется «Открытие» (6+) и проходит под девизом: «Мы смотрим на искусство, искусство смотрит на нас».

Временная экспозиция (0+) посвящена 50-летию Константина Собянина, которого

Временная экспозиция посвящена 50-летию Константина Собянина, которого Зубков называет «постоянно растущим художником». Здесь от пола до потолка – уральские пейзажи, часть из которых предельно реалистична, часть же мигрирует в сторону минимализма

Вадим Зубков

Зубков называет постоянно растущим художником. Здесь от пола до потолка — уральские пейзажи, часть из которых предельно реалистична, часть же мигрирует в сторону минимализма. Несмотря на то что Зубков утверждает, что не старался делать каких-то визуальных акцентов, в глаза бросаются три картины, в которых главные «герои» — мастерски подсвеченные облака. Этот «осенний свет из облаков» на удивление удаётся художнику, и картины выглядят трилогией, хотя и не задумывались как серия.

Разумеется, у «Пермского периода» есть творческие планы. Следующая выставка будет называться «И ещё раз про любовь», и в экспозиции будут собраны парадоксально сочетающиеся работы Татьяны Бруни, посвящённые балету, и энергичный фовизм Валерия Подкуйко. В этом году куратор задумал ещё выставку графических абстракций Анатолия Френкеля и Андрея Побережника и юбилейную выставку Александра Репина. По утверждению Вадима Зубкова, даже выставки-продажи здесь будут всегда тематическими, чтобы зрителям не было скучно.

И, само собой, обо всех планах Вадим Зубков рассказывает с оговоркой: «Если позволит эпидемическая обстановка».

Вадим Зубков

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.