Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Худрук Пермского ТЮЗа поставит оперу «Танго с коровами» Композитор Игорь Машуков дописывает музыку на стихи Василия Каменского Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

В частной филармонии «Триумф» уже второй раз состоялся показ набросков оперы Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+), написанной на тексты «железобетонных поэм» Василия Каменского.

Игорь Машуков известен музыкальными произведениями на пермские темы — «В пермском зверином стиле», «Пыляны», «Молёбка», балетной трилогией по сказам Павла Бажова. Сейчас он работает над оперой по «железобетонным поэмам» Василия Каменского, и уже дважды представлял фрагменты из неё в частной филармонии «Триумф». В ноябре были исполнены 10 фрагментов, и для концертной версии оперы объединили силы Пермское музыкальное училище, институт культуры и театр оперы и балета. Музыкальным руководителем постановки стала проректор института культуры Татьяна Иванова.





Игорь Машуков постарался передать в музыке «футуристический» характер творчества Каменского и «геометрию» его «железобетонных поэм». Состав очень камерный: скрипка, фортепиано, вокальный октет, а также много необычной перкуссии и всяческой «шумовухи»: бульканье воды, звон коровьих колокольчиков; задействована ещё и живая электроника. В мелодическом отношении это интересный микс авангарда и цитат, а в определённый момент звучит настоящее танго, причём не какое-то известное, а авторское, машуковское.





Единство зрелища обеспечивает драматический артист — Александр Смирнов читает стихи Каменского и непринуждённо выполняет что-то вроде конферанса.





Строго говоря, «Танго с коровами» не совсем опера в традиционном понимании: в ней нет сюжета и героев, и состоит она из разных текстов Каменского, положенных на музыку, так что это, скорее, камерный цикл или сюита. Однако в Перми уже был опыт сценического воплощения подобного произведения в виде оперы — это была Tristia (16 +), опера для хора Филиппа Эрсана, поставленная Теодором Курентзисом и MusicAeterna. «Танго с коровами» тоже ждёт полноценное сценическое воплощение.





За постановку готов взяться художественный руководитель Пермского ТЮЗа Константин Яковлев. «Он музыкальный человек, и его заинтересовал показанный мной материал», — говорит Игорь Машуков.





Премьера намечена на 29 мая 2023 года в Пермском ТЮЗе и приурочена к 300-летию Перми.

Илья Радченко

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