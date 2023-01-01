К юбилею Перми издан исторический роман Сергея Тупицына Его презентация состоится в августе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Сети появился исторический роман Сергея Тупицына «Золотой брегет императора», написанный к 300-летию Перми. Электронный вариант произведения подготовила региональная краеведческая общественная организация «Мы — земляки» при содействии краевого минкульта. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В романе отражены события российской истории от становления династии Романовых до новой России на рубеже двух тысячелетий. Основная сюжетная линия связана с судьбой последнего наследника престола — князя Михаила Александровича. В романе-хронике даётся оценка некоторым легендам, связанным с историей Пермского края.

Автор романа считает, что его роман оценят «и любители остросюжетной литературы, и сторонники познания чего-то нового, и желающие поразмыслить на вечные темы».

В тексте есть много афористичных фраз и прибауток, например, «Если баба плохо врёт, то голодною умрет». Автор утверждает, что некоторые из подобных прибауток в будущем станут народными.

Предисловие к книге написал Леонид Юзефович, а послесловие — президент Академии наук Чеченской республики, доктор исторических наук Шахрудин Гапуров.

Планируется, что презентация книги состоится в августе этого года. Как раз в это время Сергей Тупицын будет проводить творческие встречи в учреждениях культуры и общественных центрах города и края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.