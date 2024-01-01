Пермский зоопарк поделился видео барсёнка, играющего со своим хвостом Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Сотрудники Пермского зоопарка 16 ноября выложили в социальных сетях видео с семейством барсов. На кадрах самка по кличке Аксу и два её барсёнка, появившихся на свет в июне этого года. Аксу и барсёнок по кличке Юнгур спят, а второй детёныш по кличке Кунгур играет со своим хвостом.

«Когда утром в субботу в доме все бессовестно спят, а ты проснулся, и не знаешь, чем заняться», — подписали видео сотрудники зверинца.

Они также напомнили, что хвост очень важен для барсов. Это не просто украшение, он имеет стратегическое значение. Хвост служит балансиром и «рулём» барсам, когда те пробираются по скалам и склонам гор. Снежные барсы любят спать, свернувшись клубком. При этом ирбис кладёт хвост поверх морды. Несмотря на то, что у ирбисов очень густая и тёплая шуба, не будет лишним укутать нос во время сна и отдыха. Самка ирбисов используют хвост для обогрева своего новорожденного потомства, укрывая им котят. Она же с помощью хвоста учат маленьких барсят первым навыкам охоты.

«Малыши обожают подобные игры, и когда вырастают, могут время от времени, когда становится скучно, поохотиться на свой собственный хвост», — отметили в зоопарке.

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