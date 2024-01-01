В пермском зоопарке появились большие рыжие кенгуру Сумчатых млекопитающих после карантина поместили в вольеры Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Пермского зоопарка

В коллекции Пермского зоопарка появились два больших рыжих кенгуру — самец Рон и самка Джинни. Они приехали в Пермь месяц назад и находились на обязательном карантине, привыкали к новому месту жительства и сотрудникам. А с 4 июня животных перевели в уличный вольер. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Теперь кенгуру живут по соседству с гималайскими тарами, где на них могут полюбоваться посетители.

Рон и Джинни довольно осторожные животные. Пока они адаптируются к открытому вольеру, звукам, запахам и посетителям.

Администрация зоопарка просит всех посетителей не шуметь вблизи вольера и не пугать животных резкими движениями и громкими звуками

На сегодняшний день Пермский зоопарк — один из трёх обладателей больших рыжих кенгуру среди зоопарков России. Этот вид кенгуру есть также в Нижегородском и Крымском зоопарке.

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