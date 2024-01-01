В Пермском зоопарке у снежных барсов впервые за пять лет родились котята Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке впервые с 2019 года появились на свет два котёнка снежных барсов. Это первое потомство для самки по кличке Аксу, которую спасли из браконьерской ловушки в таджикских горах, а отцом является самец Снежек. Об этом сообщает ВЕТТА.

Сейчас мама с малышами находится в крытом вольере. Хотя для Аксу это первые котята, она проявляет заботу и не оставляет их без внимания.

Снежек, которому 12 лет, приехал из Чехии и находится в Пермском зоопарке с 2014 года. В 2024 году он стал родителем в третий раз.

Аксу прибыла в Россию в 2019 году после спасения от браконьеров, и вскоре ей потребовалась ампутация части задней лапы, что сделало её выживание в дикой природе невозможным. В связи с этим было решено оставить её под наблюдением зоологов, а позже она оказалась в зоопарке вместе со Снежеком. Несмотря на попытки пары стать родителями ранее, только сейчас их усилия увенчались успехом.

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