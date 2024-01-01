Барсята из Пермского зоопарка обрели имена Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Котята снежного барса, появившиеся на свет в Пермском зоопарке почти три месяца назад, получили имена, сообщает пресс-служба учреждения.

В зоопарке напомнили, что традиционно барсы в Перми именуются в честь рек. Название первому котёнку, выбрали кураторы снежных барсов из ОАО «РЖД». Компания провела народное голосование и одного барсёнка было решено назвать Юнгур, в честь реки, протекающей через Сайлюгемский заповедник в Республике Алтай.

Что касается второго малыша, его имя определили сотрудники зверинца. Его будут звать Кунгур, по названию реки, протекающей в Кунгурском и Ординском округах Пермского края.

Кунгур и Юнгур, оба самцы, являются первым потомством пары снежных барсов по имени Аксу и Снежек. Барсята родились 5 июля 2024 года.

Когда Кунгур и Юнгур вырастут, зоопарк начнёт искать им самок, чтобы сформировать резервную популяцию снежного барса в зоопарках России и тем самым способствовать увеличению численности этих редких и красивых животных.

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