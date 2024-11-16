Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор Чердынского краеведческого музея может стать героиней фильма Съёмки начались на выставке, посвящённой пермскому звериному стилю Поделиться Твитнуть

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Директор Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина Ирина Трофимова может стать героиней фильма. Документальную ленту с рабочим названием «Откуда я уйду» (12 +) снимает кинорежиссёр Ольга Аверкиева.

Ирина Трофимова. Фото: Марина Ведерникова

Как рассказала «Новому компаньону» автор фильма, речь пойдёт о молодой женщине, отважно приехавшей работать в небольшой старинный город и возглавившей музей, о котором она мало что знала «на входе», однако смогла проникнуться его духом, понять и принять его смыслы и дать новый импульс развития этому важнейшему месту в легендарной Чердыни.

Ольга Аверкиева призналась, что в настоящее время у фильма нет утверждённого финансирования, однако первые съёмки уже прошли — на энтузиазме киногруппы. Так, съёмочная группа работала в Центральном выставочном зале на открытии выставки «Городу нужен герой» (6 +), на которую Чердынский музей предоставил несколько экспонатов.

Авторы фильма намерены представить свой проект на первом питчинге фильмов о Прикамье, который проводит в этом году Центр развития кинопроизводства. Если фильм получит грант, Ольга Аверкиева надеется на премьеру примерно через год.

В нынешнем году Чердынский краеведческий музей празднует 125-летие. Этому событию посвящена большая событийная программа, а также радикальное обновление экспозиций в нескольких отделах музея. Так, полная перезагрузка — смена инфраструктуры и экспозиции — происходит в Музее истории веры, одном из филиалов Чердынского краеведческого музея.

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