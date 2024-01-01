Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открывается масштабная выставка о пермском зверином стиле Пермский краеведческий музей создал экспозицию совместно с Государственным Эрмитажем и другими музеями Поделиться Твитнуть

Пронизка в виде птицы с человеческой головой

Пермский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей воплощает многолетнюю мечту пермяков: все жители региона знают о пермском зверином стиле и гордятся им, но настоящей большой экспозиции, посвящённой этому феномену, не было в Перми, кажется, никогда. Во всяком случае, старожилы не упомнят.

Сейчас благодаря гранту благотворительного фонда Владимира Потанина, полученному Пермским краеведческим музеем, удалось собрать на одной площадке уникальные предметы, представляющие культовую пластику средневекового Прикамья, из коллекций Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина, Пермской государственной художественной галереи, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка, Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Пермской региональной общественной организации «Камва» и частных собирателей предметов искусства.

Выставка «Городу нужен герой» (6 +) будет работать на площадке Центрального выставочного зала с 4 ноября 2024 года до 26 января 2025 года.

Экспозиция обещает быть по-настоящему эпохальной. Будут представлены подлинные предметы пермского звериного стиля, архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства по мотивам старинного литья.

Так, Государственный Эрмитаж привезет на выставку предметы, обнаруженные на территории Пермского края до революции 1917 года: пластины, подвески и фигурки V-IX веков с изображением ящеров, лосей-людей, медведей, человеческих силуэтов из разрушенного святилища на Камне Светик (Подбобыка), из Пешковского и Кунгурского кладов. Эти предметы пермяки увидят впервые.

Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина предоставит на выставку материалы Редикорского клада, обнаруженного в километре от села Редикор в 1929 году при ремонте трактовой дороги. В клад входят яркие художественные образцы предметов, выполненных в пермском зверином стиле, — бронзовые бляхи VIII-IX вв.

Национальный музей Республики Коми привозит в Пермь материалы коллекции культового бронзового литья: фигурки птиц, лосей, зооморфные фигуры III-IV вв. Они были найдены в 1884 году в верховьях Печоры и известны в научной литературе как Уньинский клад.

Пермский краеведческий музей представляет на выставке культовое литьё Пермского Предуралья IV-XIII веков: прорезные сюжетные бляхи, элементы обрядового костюма. Часть этих предметов относится к дореволюционным собраниям, часть — к материалам раскопок современных археологов. Большинство экспонатов прибудет не из постоянной экспозиции музея, а из хранения, и туда же удалится после завершения работы выставки, чтобы ждать следующего «выхода в свет».

Дизайном экспозиции занимался Никита Сазонов — театральный художник, музейный сценограф, куратор арт-проектов, основатель и генеральный директор «Художественно придумывательного сообщества».

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