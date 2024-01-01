Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые пройдёт питчинг документальных фильмов В бюджет АНО «Центр развития кинопроизводства» вошли расходы на проведение кинофестивалей и других специальных событий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алёна Семерикова-Волкова прокомментировала увеличение финансирования учреждения из бюджета Пермского края. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что, как следует из проекта бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, объём поддержки кинопроизводства в Пермском крае на ближайшие три года может вырасти на 62%.

Согласно документу, в 2025 году на эти цели планируется выделить 48,2 млн руб., в последующие два года — по 53,9 млн руб., суммарно — 156 млн руб. В бюджете, утверждённом годом ранее на 2024-2026 годы, в 2024 году выделили 21,4 млн, в 2025-м планировалось 53,4 млн, а в 2026-м — 21,4 млн, в целом — 96,2 млн руб.

По словам руководителя АНО, в эти средства входят серьёзные суммы на проведение двух детских кинофестивалей в год — «Медвежонок» (6+) в июне и «Союзмультфильм» (6+) в ноябре. Кроме того, финансируется первый в истории питчинг документальных фильмов на пермскую тематику.

Питчинг начнётся в декабре нынешнего года, основные объёмы финансирования запланированы на будущий год: в проект бюджета заложены не только средства на проведение питчинга, но и финансирование производства фильмов, которые выиграют конкурс. В настоящее время разрабатывается регламент конкурса проектов документальных фильмов. По словам Алёны Семериковой, речь идёт о документальных картинах пермских кинематографистов или кинематографистов из других регионов, если фильм будет сниматься в Пермском крае и затрагивать актуальные для Прикамья темы. Ежегодно будет поддержано несколько фильмов. Их точное число назвать невозможно, потому что регламент конкурса будет гибким. За основу взят регламент Фонда поддержки регионального кино, он адаптируется к условиям Пермского края. В регламенте будет задан круг тем, интересных для «Центра развития кинопроизводства».

В бюджетное финансирование «Центра развития кинопроизводства» входит также обеспечение его основной деятельности: привлечения на территорию региона съёмочных групп больших художественных фильмов и сериалов и сопровождения их работы в Пермском крае. По словам Алёны Семериковой, АНО мониторит все федеральные события в сфере кинопроизводства — питчинги и кинорынки — и ко всем без исключения киногруппам выходит с предложениями о съёмках в Прикамье. Все картины, которые снимаются на территории региона, проходят через «Центр развития кинопроизводства», получают его организационную и информационную поддержку.

Показатели эффективности этой деятельности — количество рабочих смен в сфере кинопроизводства в регионе. Количество фильмов в производстве не так важно: к примеру, нашумевший фильм «Романовы. Преданность и предательство», о съёмках которого много писали пермские СМИ, дал «Центру развития кинопроизводства» всего четыре съёмочные смены, а сериал «Урок» — 60 смен. С точки зрения развития киноиндустрии в регионе и создания рабочих мест в этой отрасли проекты вроде «Урока», конечно, важнее.

В прошлом году количество рабочих смен в киноотрасли Прикамья было около 120, в этом году — около 160. Алёна Семерикова-Волкова считает, что к 2027 году эта цифра должна достичь 365, а количество больших проектов, съёмки которых пройдут в Пермском крае, должно быть не менее десяти — именно столько нужно для бесперебойной работы отрасли. «Новый компаньон» уже сообщал, что в нынешнем году в Пермском крае снимается семь фильмов.

Как пояснила Алёна Семерикова-Волкова, в 156 млн бюджетных рублей на три года не входят инфраструктурные расходы, а также расходы на рибейт съёмочным группам — этими средствами распоряжается непосредственно министерство культуры Пермского края.

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