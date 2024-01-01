Алёна Бронникова В Прикамье вырастет объём поддержки кинопроизводства На ближайшие три года в бюджете запланировано 156 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём поддержки кинопроизводства в Пермском крае на ближайшие три года может вырасти на 62%. Это следует из проекта бюджета региона на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, опубликованный на сайте кабинета депутата краевого заксобрания.

Согласно документу, в 2025 году планируется выделить 48,2 млн руб., в последующие два года — по 53,9 млн руб., суммарно — 156 млн руб. В бюджете, утверждённом годом ранее на период 2024-2026 годов, в 2024 году выделили 21,4 млн, в 2025 планировалось — 53,4 млн, а в 2026 — 21,4 млн, в целом — 96,2 млн руб. Первым на рост объёма поддержки киноиндустрии обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как указано в пояснительной записке к проекту бюджета, средства выделят в форме субсидии для развития производства кино- и анимационных фильмов на территории региона АНО «Центр развития кинопроизводства». Целью данной поддержки является популяризация Прикамья как привлекательного и экономически-выгодного региона, в том числе через вовлечение жителей в процесс развития кино и фестивального движения.

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