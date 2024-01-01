Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2024 году на территории Пермского края было снято семь фильмов В ближайшие дни в Перми состоятся два кинофестиваля Поделиться Твитнуть

Фото: Кинолаборатория LetsDOC

Правительство Пермского края на своём заседании 11 сентября изучило вопрос развития кинопроизводства в регионе. Как напомнила в своём докладе территориальный министр культуры Алла Платонова, кино для Пермского края является приоритетной сферой креативной экономики, его развитию уделяется особое внимание. Для этого в Пермском крае работают специальные учреждения – Пермская кинокомиссия, которая рассматривает вопросы рибейта – возмещения части затрат на киносъёмочный процесс, а также Центр развития кинопроизводства.

По словам министра, в текущем году в Пермском крае было снято или ещё снимается семь кинокартин и сериалов (в 2023 году их было шесть): «Батя 2. Дед» (18+), «Аэропорт» (16+), «Никто не знает про Маньпупунёр» (16+), «Попадос» (16+), «Романовы. Преданность и предательство» (16+), «Урок» (18+) и картина с рабочим названием «Проект» (возраст ещё не определён). Съёмочный процесс составил 150 рабочих смен, в работе было задействовано более 1 тыс. пермяков, в том числе 28 студентов профильных специальностей из Пермского филиала Высшей школы экономики.

В ближайшее время в Перми пройдёт два международных кинофестиваля.

20-27 сентября – международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана» (18+), на который в этом году было подано 593 заявки из 45 стран. В международный конкурс вошло 37 картин, в национальный – 46, в студенческий – 12. Сорок фильмов будут показаны вне конкурса.

С 3 по 5 сентября пройдёт фестиваль импакт-кино «Лампа» (6+) – короткометражное кино на социальные темы и социальная видеореклама, – куда поступило 730 заявок из 60 стран. Планируется 32 фестивальных события: кинопоказы, мастер-классы, дискуссии и мероприятия других форматов.

Фестивальной площадкой в обоих случаях станет «Кристалл-центр».

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