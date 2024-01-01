Алёна Бронникова В пермской церкви прошли съёмки сцены тайного венчания Михаила Романова Главные роли играют Иван Колесников и Екатерина Гусева Поделиться Твитнуть

В Вознесенской (Феодосьевской) церкви Перми на ул. Екатерининской, 170 сняли одну из сцен художественного фильма про царскую семью «Романовы: Преданность и предательство». Храм стал площадкой сцены тайного венчания Михаила Романова на Наталье Брасовой.

Как сообщает 59.ru, в день съёмок во двор церкви привезли кинооборудование, в самом здании расставили камеры и светоотражатели, ассистент киногруппы просил всех входящих в храм брать на входе платки и надевать их. Пермский храм сыграет в фильме роль сербской православной церкви в Вене, где в 1912 году произошло тайное венчание младшего брата Николая II и Натальи. После репетиции в здании остались только актёры и операторы.

Как отмечает издание со ссылкой на информацию историков, чтобы обвенчаться, Михаил с Натальей поехали в Европу. Николай II отправил во все православные храмы указ не венчать никого с фамилией Романов, однако в Вене таинство провёл священник, до которого указ царя не дошел. После этого Михаилу и Наталье запретили возвращаться в Россию.

Вознесенская (Феодосьевская) церковь является объектом культурного наследия. В данный момент ведётся реставрация фасадов и кровли. Здание церкви возвели на частные средства в начале XX века на пустом участке, уступленном купцом 2-й гильдии Бабаловым по проекту пермского архитектора Александра Ожегова. В 1922 году оно перешло в собственность города. До 1934 года в нём размещался склад, затем его переоборудовали под хлебопекарню, а в 1968 году здание восстановили и вновь открыли в нём церковь.

Съёмки фильма в Перми велись в течение двух дней. Для съёмок на ул. Сибирской 21 августа ввели ограничение движения и изменили схему маршрутов двух автобусов.

Как сообщалось ранее, сюжет картины основан на одноимённой книге тюменского писателя Сергея Козлова. Фильм повествует о семье российского императора Николая II, действие начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, а завершается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге.

В Перми сняли эпизоды о Михаиле Романове и его жене Наталье Брасовой. Главные роли играют Иван Колесников и Екатерина Гусева. Локациями для съёмок стали здания "Королёвских номеров", оперного театра и двор сельскохозяйственного института.





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