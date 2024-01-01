В Перми из-за съёмок фильма про царскую семью автобусы №3 и 71 изменят путь следования Изменения вводятся на 21 августа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что 21 августа в связи с перекрытием ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Петропавловской изменится путь следования маршрутов №3 и 71.

Автобусы проследуют в объезд по улицам Ленина и 25 Октября. Остановочные пункты «Сквер имени Решетникова», «Театральный сад» и «Улица Ленина» (в направлении Перми I) временно обслуживаться не будут. Пассажиров просят быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, с 19 часов 20 августа на этих же участках будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта. А с 6:00 до 23:00 21 августа будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Сибирской (от ул. Петропавловской до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Монастырской), при этом движение через перекрёстки будет сохранено.

Как пояснили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении съёмок художественного фильма «Романовы: преданность и предательство». В настоящее время на участке ул. Сибирской строят декорации (на фото).

Сюжет картины основан на одноимённой книге тюменского писателя Сергея Козлова. Фильм повествует о семье российского императора Николая II, действие начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, а завершается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге.

В Перми снимут эпизоды о Михаиле Романове и его жене Наталье Брасовой. Локациями станут здания Королёвских номеров, оперного театра и двор сельскохозяйственного института. От съёмок в Екатеринбурге было решено отказаться, его роль сыграют улицы Перми.

Роль Михаила Романова исполнит Иван Колесников, Наталью Брасову сыграет Екатерина Гусева.

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