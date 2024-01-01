Алёна Бронникова Летом в Перми пройдут съёмки фильма о Романовых Сейчас проводится кастинг на роли второго плана Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В конце июля — начале августа в Перми пройдут съёмки нескольких эпизодов фильма «Романовы: преданность и предательство», сюжет которого основан на одноимённой книге тюменского писателя Сергея Козлова. В минувшие выходные столицу Прикамья посетила представители съёмочной группы картины.

Как сообщает «КП-Пермь», история будет представлена глазами вымышленного героя ротмистра Орлова. Фильм повествует о семье российского императора Николая II, действие начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, а завершается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге.

Съёмки начались в марте в Тобольске, где в ссылке семья Николая II провела несколько месяцев, затем прошли в Александровском дворце в Царском селе. В Перми снимут эпизоды о Михаиле Романове и его жене Наталье Брасовой. Известно, что локациями станут здания Королёвских номеров, оперного театра и двор сельскохозяйственного института. От съёмок в Екатеринбурге было решено отказаться, его роль сыграют улицы Перми.

Роль Николая II исполнит Виталий Кищенко, Михаила Романова — Иван Колесников, Александру Фёдоровну — Ксения Кутепова, Наталью Брасову — Екатерина Гусева. Григория Распутина сыграет Дмитрий Дюжев, а ротмистра Орлова — Антон Батырев. В данный момент в Перми проводится кастинг актёров на роли второго плана, в массовке примут участие местные жители.

Ранее власти Прикамья объявили аукцион на разработку научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера». В нём хотят разместить экспозиционно-выставочные, служебные и рекреационные пространства Культурно-просветительского центра.

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