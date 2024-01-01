Алёна Бронникова Пермская кинокомиссия опубликовала видео с места съёмок фильма про царскую семью Съёмки ведутся рядом со зданием «Королёвских номеров» Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На ул. Сибирской в Перми ведутся съёмки художественного фильма про царскую семью «Романовы: преданность и предательство». Организатором мероприятия является АНО «Центр развития кинопроизводства». Входящая в состав организации пермская кинокомиссия опубликовала в соцсетях видео с места съёмок.

На кадрах видно, что ул. Сибирская засыпана песком и сеном, у здания «Королёвских номеров» стоят лошади. Съёмки также проходят на территории Театрального сквера. Место работы актёров и съёмочной команды огорожено сигнальными лентами.

О том, что 21 августа в Перми состоятся съёмки фильма о царской семье, стало известно на прошлой неделе. Минтранс опубликовал документ о временном ограничении двух участков по ул. Сибирской с 6:00 до 23:00 часов. В связи с этим автобусы, следующие по маршруту № 3 и 71, изменили схему движения. Накануне организаторы приступили к установке декораций на месте съёмок.

Как сообщалось ранее, сюжет картины основан на одноимённой книге тюменского писателя Сергея Козлова. Фильм повествует о семье российского императора Николая II, действие начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, а завершается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге.

В Перми снимут эпизоды о Михаиле Романове и его жене Наталье Брасовой. Локациями станут здания Королёвских номеров, оперного театра и двор сельскохозяйственного института. От съёмок в Екатеринбурге было решено отказаться, его роль сыграют улицы Перми.

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