Алёна Бронникова В Перми для съёмок фильма ограничат движение транспорта по улице Сибирской Ограничения будут действовать 20 и 21 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми на следующей неделе ограничат движение транспорта на двух участках по ул. Сибирской. Согласно распоряжению краевого минтранса, данная мера вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении съёмочного процесса.

С 19:00 20 августа до 23:00 21 августа на участках ул. Сибирской от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской вводятся временные ограничения движения всех видов транспортных средств. С 6:00 до 23:00 21 августа на данных участках движение транспорта будет полностью прекращено.

Организатором съёмок является АНО «Центр развития кинопроизводства».

Как ранее писал «Новый компаньон», в ближайшие выходные в Перми перекроют часть Комсомольского проспекта для монтажа конструкций. Проезд для транспорта будет закрыт с 15:00 17 августа до 3:00 18 августа по нечётной стороне, на участке от пересечения с ул. Соловьёва в районе дома № 77 до пересечения с ул. Соловьёва в районе дома № 81.

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