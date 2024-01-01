В Перми на выходные перекроют часть Комсомольского проспекта На участке будут выполняться работы по монтажу конструкций Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Как рассказали в пресс-службе краевого минтранса, с 15:00 17 августа и до 3:00 18 августа в Перми по Комсомольскому проспекту по нечётной стороне, на участке от пересечения с ул. Соловьёва в районе дома № 77 до пересечения с ул. Соловьёва в районе дома № 81 будет закрыт проезд для транспорта.

По данным ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничения вводятся в связи с проведением монтажа конструкций.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ближайшие дни также будет ограничено движение транспорта по ул. Красных Командиров в Перми — от ул. Левченко до ул. Самолётной. На этом участке с 8:00 16 августа по 8:00 19 августа будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения.

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