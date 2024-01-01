В Перми на три дня перекроют движение по улице Красных Командиров На участке будут ремонтировать сеть водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В пресс-службе краевого минтранса анонсировали ограничение движения транспорта по ул. Красных Командиров в Перми — от ул. Левченко до ул. Самолётной. На этом участке с 8:00 16 августа по 8:00 19 августа будет временно прекращено движение.

По информации ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничения вводятся в связи со строительством сети водоснабжения.

В ведомстве попросили автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 00:00 12 августа и до 00:00 22 августа временно запрещено движение транспорта на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект, 93) до ул. Куйбышева. Ограничение ввели в связи с ремонтом проезжей части и организацией парковочных мест.

Ранее стало известно, что на перекрёстке в центре Перми ограничат движение транспорта до 26 августа. Для всех видов транспортных средств будет закрыто движение на перекрёстке ул. Газеты «Звезда» и ул. Полины Осипенко в направлении ул. Белинского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.