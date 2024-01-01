На перекрёстке в центре Перми ограничат движение транспорта до 26 августа Поделиться Твитнуть

До 23 часов 25 августа в Перми временно ограничивается движение всех видов транспортных средств на перекрёстке ул. Газеты «Звезда» и ул. Полины Осипенко в направлении ул. Белинского. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» уточнили, что ограничение вводится в связи с продолжением работ по техническому перевооружению тепловой сети на ул. Газеты «Звезда» (от ул. Белинского до ул. Полины Осипенко) в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут», — добавили в министерстве транспорта.

Ранее сообщалось, что в Свердловском районе Перми до 11 августа закрыто движение всех видов транспорта по ул. Солдатова — от ул. Яблочкова до ул. Уфимской. А с 11 по 19 августа ограничивается движение по ул. Яблочкова — от ул. Солдатова до ул. Вижайской. Ограничения связаны со строительно-монтажными работами по техническому перевооружению тепловой сети.

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