Алёна Бронникова В августе в Свердловском районе Перми частично закроют движение по двум улицам Ограничения связаны с работами на тепловой сети Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Свердловском районе Перми в августе планируют временно прекратить движение всех видов транспорта на участках двух улиц. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте краевого минтранса.

Ограничения коснутся ул. Солдатова — от ул. Яблочкова до ул. Уфимской. Запрет будет действовать с 3 по 11 августа. А также ул. Яблочкова — на участке от ул. Солдатова до ул. Вижайской. Период ограничений — с 11 по 19 августа.

Как отмечается в распоряжении, прекращение движения транспорта связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловой сети. Работы выполнит ООО «Уралэнерджистрой».

Напомним, сервис «Яндекс Карты» разработал для водителей Перми новую высокодетализированную карту. Появившиеся подробности позволяют проще ориентироваться в пути, особенно на новых развязках и в местах, где введены временные ограничения или по какой-либо причине изменена схема движения. Благодаря этому водители могут заранее подготовиться к манёврам и вовремя перестроиться.

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