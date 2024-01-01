Зарина Ситдикова Для водителей Перми разработана детализированная карта городских дорог Она стала более подробной и учитывает актуальные изменения Поделиться Твитнуть

Сервис «Яндекс Карты» разработал для водителей Перми новую высокодетализированную карту. Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании.

Дороги на карте теперь выглядят, как в реальности: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. По мнению разработчиков, такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути, особенно на новых развязках и в местах, где введены временные ограничения или по какой-либо причине изменена схема движения. Благодаря рекомендациям по движению на полосах водители могут заранее подготовиться к манёврам и вовремя перестроиться.

Детализированное улично-дорожное пространство создано для центральных районов Перми, за исключением дворов, а также для основных магистралей города.

«Всего оцифровали более 650 км дорог и нанесли на них более 100 разных видов разметки. Обновления также доступны в Навигаторе и видны при подключении обоих приложений к CarPlay и Android Auto», — отмечают разработчики.

По данным сервиса, новая карта создана с помощью репроецирования панорам — инструмента, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учётом перспективы.

В дальнейшем разработчики планируют сделать детальное изображение всей карты Перми вместе со зданиями, остановками, деревьями и другими объектами городского пространства.

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