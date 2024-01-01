В Перми на 10 дней ограничат движение от проходных ПМЗ до Куйбышева На участке будут ремонтировать проезжую часть Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В понедельник, 12 августа, с 00:00 и до 00:00 22 августа временно запретят движение транспорта на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект, 93) до ул. Куйбышева. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минтранса.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что ограничение вводится в связи с ремонтом проезжей части и организацией парковочных мест.

В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Напомним, ранее стало известно, что на перекрёстке в центре Перми ограничат движение транспорта до 26 августа. Для всех видов транспортных средств будет закрыто движение на перекрёстке ул. Газеты «Звезда» и ул. Полины Осипенко в направлении ул. Белинского.

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