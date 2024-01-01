В Перми до конца года отреставрируют Вознесенскую церковь Здание было построено в начале XX века Поделиться Твитнуть

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми чиновники пообещали отреставрировать объект культурного наследия — Вознесенскую (Феодосьевскую) церковь, расположенную по ул. Екатерининской, 170. В ходе работ планируется отреставрировать фасады, отремонтировать кровли и отмостки. Соответствующее разрешение на проведение работ выдала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все работы планируется завершить до 30 декабря текущего года.

Как рассказали в Госинспекции, здание церкви возвели на частные средства в начале XX века, проект строительства разработал пермский архитектор Александр Ожегов.

Здание построено из красного керамического кирпича в неорусском стиле на пустом участке, уступленном пермским купцом 2-й гильдии Бабаловым. В 1922 году оно перешло в собственность города. До 1934 года в здании размещался склад, а на территории располагались сараи и навесы. В 1935 году здание переоборудовали под хлебопекарню. Туда провели инженерные сети, устроили вентиляцию, соорудили деревянные пристройки мучного склада, тамбура экспедиции и проходной, установили оборудование. В 1953 году с северной стороны храма возвели одноэтажную пристройку для администрации хлебозавода. Работы по реставрации здания начались в 1968 году.

«Архитектурной особенностью является обильное декорирование фасадов с использованием традиций русского национального зодчества или русского народного искусства. Оконные проемы выделены наличниками с арочным завершением, кокошниками, свисающими гирьками, колонками, подоконными поясами и пр. По периметру здания устроены цокольный и венчающий карнизы», — пояснили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья.

В 2023 году была разработана научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия.

На сегодняшний день на территории Пермского края находится более 3 тыс. ОКН. Памятниками регионального значения из них являются свыше 1,2 тыс. Для их ремонта и обновления из бюджета ежегодно выделяются средства в рамках программы «Пермский край — территория культуры».

Ранее краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания по ул. Куйбышева, 31. Это здание является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, входит в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Гостиница и ресторан купца М.А. Деньшина».

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